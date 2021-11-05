ابتداء من اليوم .. الجيزة تعلم غلق مطلع كوبرى الساحل لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة إنه فى إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة "كمرحلة أولى" لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل المشار إليها بالتبادل لمدة 3 أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازمه وإزالة أى معوقات، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين. كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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