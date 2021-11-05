جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق "عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكرى - منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف "التابعة لمدينة نصر" – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت الموافق 6 -11-2021.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 10 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.