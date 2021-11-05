شبورة كثيفة صباحا ونشاط للرياح .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة حيث تشهد البلاد نهارا طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد.





بينما يكون الطقس لطيف ليلا فى أول الليل و مائل للبرودة فى آخره على كل الأنحاء، موضحة أن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم الجمعة تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكرعلى الطرق المؤدية الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية. كما تتوقع الأرصاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعه وتهب رياح شمالية شرقية على القاهره الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد وشمالية غربية على شمال الصعيد. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى و الصغرى اليومالجمعة كالتالى: القاهرة28/19 الإسكندرية 27/1 وادى النطرون28/19 مرسى مطروح 26/18 السلوم 27/15 سيوه 31/15 دمياط 27/21 بورسعيد 27/21 العريش 26/18 الزقازيق 28/17 طنطا 28/19 شبين الكوم 28/20 بنها 30/17 المنصورة 28/17 كفر الشيخ 29/17 دمنهور28/19 المحلة الكبرى 29/17 العاشر من رمضان 28/19 الإسماعيلية 28/20 السويس 28/18 العريش27/19 رفح 27/18 طابا 28 / 20 الفيوم 30/17

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