فيديو .. البحوث الفلكية : تحذير جونسون من اختفاء الإسكندرية حق يراد به باطل

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على تصريح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى قمة المناخ بأن مدنا بأكملها ستختفى ومنها الإسكندرية.





وقال خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الاحتباس الحرارى الذى بدأ العالم يعانى من آثاره جاء بسبب الانباعاثات الناتجة عن الصناعات فى الدول المتقدمة، التى يجتمع قادتها فى نهاية الأمر ليفرضوا ضوابط وتعليمات على الدول الفقيرة بألا يستخدموا الطاقة والغاز. وأضاف الدكتور جاد القاضى: "كلمة بوريس جونسون حق يراد به باطل، حيث قال إن اختفاء هذه المدن سيحدث إذا ارتفعت حرارة الأرض لأربع درجات، وفى حالة الإسكندرية فإن هناك بالفعل ارتفاعا لمنسوب سطح البحر وانخفاض فى الأرض، ولكن ذلك يقدر بالملليمترات ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى مئات السنين لكى يحدث هبوط يمكن بنسبة يمكن أن ينتج عنها غرق بعض الأحياء القريبة من الساحل وليس مدينة كاملة".

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