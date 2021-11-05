جدة - نرمين السيد - تفقد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مساء أمس، الجناح المصرى المشارك فى معرض "إكسبو دبى 2020"، وذلك على هامش حضوره جلسة "التنمية والاستثمار فى صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات" فى إطار فعاليات المعرض، وذلك بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج .





وقام وزير التنمية المحلية بجولة تفقدية فى أرجاء الجناح المصرى، والذى يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، كما تفقد شعراوى مكونات الجناح والذى يتضمن عرض تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، وهو تابوت أثرى تم اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية، كما تفقد الوزير مجموعة من المستنسخات الأثرية خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون تشمل القناع الذهبى والتابوت الملكى وكرسى العرش. وخلال الجولة وجه محمود شعراوى، التحية والتقدير للقائمين على الجناح المصرى والذى يعكس تاريخ وحضارة الدولة المصرية ويستعرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس. كما أبدى الوزير إعجابه الشديد بالشباب المصرى الموجود فى الجناح لتنظيم الزيارات ومرافقة جميع الزائرين، مشيداً بالقطع الأثرية التى يضمها الجناح والتى جذبت أنظار جميع الزائرين من مختلف دول العالم. وأكد محمود شعراوى، أن الجناح المصرى يعتمد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى العرض عبر الشاشات الذكية، وتقنيات وأدوات العرض الحديثة، والتى صُممت وصُنعت بأياد مصرية. وكان وزير التنمية المحلية قد استعرض رؤية الحكومة المصرية فى مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى جلسة حول "التنمية والاستثمار فى صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات"، فى إطار فعاليات معرض "إكسبو دبى 2020" بالجناح المصرى بالمعرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد الجناح المصرى المشارك فى إكسبو دبى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.