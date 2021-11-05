صور.. «الإنتاج الحربى» تبحث فتح أسواق جديدة لمنتجاتها بالسوق اليابانية

جدة - نرمين السيد - وهنأ وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد أبو بكر على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر فى اليابان، متمنيا له النجاح والتوفيق، وموضحا أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وسبل فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربى بالسوق اليابانية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، ودفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين

وأكد اهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات، معربا عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات اليابانية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التى تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفا أن هذه الزيارات تمثل مجالا خصبا لعقد شراكات استراتيجية جديدة.

وأشاد السفير محمد أبو بكر بدور وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى وصولا للتصدير للخارج.

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعى إلى تذليل أى تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرا وعمق العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصرى واليابانى وهو ما يعطى دفعة قوية للسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفا أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال فى اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التى يمكن التعاون فى تنفيذها.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على عمق العلاقات التى تربط بين الجانبين فى مختلف المجالات، لافتا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات اليابانية فى مجالات التصنيع المختلفة.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى.