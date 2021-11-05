غدا...محمد حماقي يتألق بحفل جديد في استاد القاهرة

/659818/غدامحمد-حماقي-يتألق-بحفل-جديد-في-استاد-القاهرة

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي جديد في يوم الغد السبت الموافق 6 من شهر نوفمبر في استاد القاهرة الدولي، والذي تألقت به الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الخميس.

دوت الخليج يرصد حفل محمد حماقي باستاد القاهرة

محمد حماقي بحفلة جامعة الدلتا

وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان محمد حماقي من حفله الأخير بجامعة الدلتا، وظهر حماقي في الفيديو على المسرح وهو يفض اشتباك وقع بين عدد من الطلاب أثناء الحفل وقال محمد حماقي "إحنا مفروض في جامعة يعني كل الناس الموجودين مفروض أصحاب".

وأضاف حماقي "حكاية الخناقات دي خلصت من زمان عيب، عايزين نتعلم ننبسط مش كل لما ننبسط ننكد على نفسنا".

وكان طرح الفنان المتألق محمد حماقي في 6 اكتوبر المنقضي ألبومه الجديد «يا فاتني» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ولاقت أغنيات الألبوم تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ما جعله يتصدر محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل.

محمد حماقي يحتفل بألبوم «يا فاتني» على برج خليفة

واحتفل محمد حماقي بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب، من خلال ظهور صورته على برج خليفة مرفقا ببعض المقاطع القصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، طرح منهم في البداية 5 أغنيات، الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وأخرهم "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.

محمد حماقي يروج لأغنية لا ملامة

من ناحية اخرى، طرح الفنان محمد حماقي البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "النهاردة تاني أغنية إضافية من ألبوم يا فاتني الساعة 5 مساءً على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".