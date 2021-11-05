ريهام حجاج في مرمى الإنتقادات بسبب زفاف ابنة حجاج عبد العظيم..«تفاصيل»

/659819/ريهام-حجاج-في-مرمى-الإنتقادات-بسبب-زفاف-ابنة-حجاج-عبد-العظيمتفاصيل

احتفل الفنان المصري حجاج عبد العظيم، منذ 1 نوفمبر المنقدي بحفل زفاف ابنته دنيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور الأهل وأصدقائه من الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد القصة كاملة لأزمة ريهام حجاج وحجاج عبد العظيم

ونشر حجاج عبد العظيم مجموعة صور من زفاف ابنته، لم تظهر بهم الفنانة ريهام حجاج الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور في توقع منهم أن ريهام حجاج هي ابنة الفنان حجاج عبد العظيم وامتنعت عن حضور حفل زفاف شقيقتها، لذا بدأو في توجيه انتقادات لاذعة لهم متأثرين بأزمة ياسمين صبري مع شقيقها.

نجل حجاج عبد العظيم يكشف حقيقة امتناع ريهام حجاج عن حضور حفل الزفاف

لكن سرعان ما أوضح الفنان خالد حجاج عبدالعظيم نجل الفنان حجاج عبدالعظيم، حقيقة امتناع ريهام حجاج عن حضور حفل زفاف شقيقته، فقال في فيديو بثه عبر “انستجرام”: “بعمل الفيديو ده عشان ريهام حجاج.. ناس كتير بتسألني، إزاي ريهام حجاج متجيش الفرح؟.. إزاي ريهام مش في الصور؟.. هي ريهام حجاج أختك”.

وتابع: “بجد والله شرف ليا انها تكون أختي، وعلى راسي من فوق.. بس ريهام حجاج مش بنت حجاج عبدالعظيم، هو عنده اتنين هما خالد ودنيا.. فأنا بوضح الكلام ده عشان الناس اللي بتسأل في الموضوع ده.. ريهام حجاج أتشرف بيها، لكن هي مش شقيقتي”.

نجوم الفن بحفل زفاف ابنة حجاج عبد العظيم

الجدير بالذكر أنه شهد حفل زفاف ابنة حجاج عبد العظيم حضور واسع من نجوم الفن جاء على رأسهم، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، النجم حمادة هلال، الفنان مجدي كامل وزوجته مها أحمد، الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا والمطرب عصام كاريكا.

ويشارك حجاج عبدالعظيم في مسرحية أبو العربي، وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.

حجاج عبد العظيم يتألق في السيدة زينب

ويعرض حاليًا للفنان حجاج عبد العظيم مسلسل «السيدة زينب» من بطولة الفنانين محمود عبد المغنى وسوسن بدر ومحمد رياض وعدد آخر كبير من الفنانين، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن حى السيدة زينب، وزقاق المدق.

وما زال الفنان حجاج عبد العظيم يقوم بتصوير مشاهده فى فيلم «الجريمة» بطولة كل من: أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وماجد الكدوانى، إخراج شريف عرفة.