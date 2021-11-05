جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ الغربية فى بيان اليوم الجمعة، على الالتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء طبقا للقانون لردع المخالفين فور الشروع فى أعمال التعدى أو البناء المخالف مع الاستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة المخالفات والتعديات لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين.
ووجه محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل داخل نطاقه بالمرور والمتابعة الدورية على الأراضى الزراعية والقضاء على أى تعديات من خلال الإزالة فى المهد مع الاستمرار الدائم فى تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا متابعته الدورية لكل أعمال الإزالات على مستوى المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 37 حالة تعد ومخالفة بناء فى المهد بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.