إزالة 37 حالة تعد ومخالفة بناء فى المهد بالغربية

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ الغربية فى بيان اليوم الجمعة، على الالتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء طبقا للقانون لردع المخالفين فور الشروع فى أعمال التعدى أو البناء المخالف مع الاستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة المخالفات والتعديات لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل داخل نطاقه بالمرور والمتابعة الدورية على الأراضى الزراعية والقضاء على أى تعديات من خلال الإزالة فى المهد مع الاستمرار الدائم فى تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا متابعته الدورية لكل أعمال الإزالات على مستوى المحافظة.