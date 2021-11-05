ولى عهد أبو ظبى يزور الجناح المصرى بمعرض إكسبو 2020 دبى

جدة - نرمين السيد - استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض إكسبو 2020 دبى، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتى تضمنت التابوت الفرعونى والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية.





وأبدى الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح، إعجابه بالمعروضات الأثرية وفكرة الجناح والتى تجمع بين أصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية. كان فى استقبال ولى عهد أبو ظبى السفير أشرف الديب، القنصل العام لمصر بدبى، والوزير مفوض تجارى أشرف حمدى، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى. وتأتى هذه الزيارة فى إطار الزيارات المكثفة التى قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة للجناح المصرى بإكسبو 2020 بدبى، وهو الأمر الذى يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التى تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين.

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