/659821/أحمد-سعد-يبدأ-حفله-الفني-على-مسرح-أوبرا-دمنهور-بأغنية-يا-مصر-مين-يقدر-عليكي

اختتم الفنان الكبير أحمد سعد حفله الفني على مسرح أوبرا دمنهور اليوم بأغنية اسأل روحك، وقد بدأ الحفل بأغنية يا مصر مين يقدر عليكى، وشدى مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية والتراثية العربية منها: مولاى إنى ببابك والقلب يعشق ولجل النبي وع الحلوة والمرة ومابيسألش عليا أبدا، وذلك بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

جاء الحفل ضمن فعاليات الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية المقام من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ، وتديره الفنانة جيهان مرسي.

وشارك في الفاصل الأول من الحفل نخبة من نجوم دار الأوبرا المصرية هم: الفنان أحمد حسن الذي شدى أغنيتي لا إله إلا الله ومدد يا نبي، والفنان حاتم زايد وشدى يا طيبة وما شممت الورد والفنان تامر نجاح وشدى اللهم صلى وسلم وبارك وروح الوجود، والفنانة سماح عباس التي شدت حبيب الله ونبينا الكريم.

وحضر الحفل حشد كبير من الجمهور ولاقى استحسانهم، حيث تفاعلوا بشكل ملفت للانتباه من خلال التصفيق الحاد، خاصة في بعض الأغاني التي شدا بها الفنان أحمد سعد مثل أغنية ما بيسألش عليا أبدا.

أحمد سعد يبدأ حفله الفني على مسرح أوبرا دمنهور بأغنية يا مصر مين يقدر عليكي

من جانبه أكد الفنان أحمد سعد أن مهرجان الموسيقى العربية يمثل إحساسّا خاصًا بالنسبة له، فهو الحنين الذي يأتى كل عام ويشتاق إليه، حيث يمنحه شخصيًا السعادة، وأشار بشكل خاص إلى شغفه لأوبرا دمنهور التي يشعر فيها بالدفء منذ بداية دخوله هذا الصرح الثقافي مرورا بصعوده للمسرح والغناء فيها.

الجدير بالذكر ان أوبىا دمنهور تستضيف حفلات متعددة من فعاليات المهرجان ، حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلًا فنيًا بدمنهور يوم الإثنين 8 نوفمبر بقيادة المايسترو صلاح غباشي وبمشاركة كلًا من الفنان محمود عبد الحميد، والفنان عصام محمود، والفنانة ريم حمدي، والفنانة سمية وجدي، والفنانة عبير أمين ، والفنان تامر عبد النبي، هذا إلى جانب وهابيات التي يحيها الفنان الكبير محمد الحلو يوم الخميس 11 نوفمبر، ويشارك في ذلك الحفل كلًا من الفنان محمد الخولي والفنانة أجفان، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، كما تشارك في فعاليات المهرجان بدمنهور الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل فني يوم الجمعة 12 نوفمبر بقيادة المايسترو علاء عبد السلام وبمشاركة كلًا من الفنان أحمد سعيد والفنانة حنان الخولي والفنان مصطفى النجدي والفنان أشرف وليد، هذا بالإضافة إلى حفل فني تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وبمشاركة كلًا من الفنان إسماعيل صادق والفنان سعيد عثمان والفنان محمد طارق والفنانة أميرة أبو زيد والفنان سامح منير والفنانة إيناس عز الدين.

وقد قررت إدارة المهرجان دعم التذاكر المقدمة في مدينة دمنهور، وتقديمها بأسعار مخفضة؛ من أجل إتاحة الفرصة لجميع شرائح وفئات المجتمع بمحافظة البحيرة لحضور هذه الفعاليات الفنية التي تُعد من أهم المحافل في مصر والعالم العربي، حيث إنه يُقدم فنًا هادفًا بعيدًا عن الإسفاف والابتذال، كما شددت على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة الجميع.