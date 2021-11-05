/659820/ولى-عهد-ابو-ظبى-يزور-الجناح-المصري-بمعرض-إكسبو-2020-دبى

- ولى عهد ابو ظبى يزور الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبى

- الشيخ محمد بن زايد يبدى اعجابه بمحتويات الجناح وعظمة الاثار المصرية استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية. دوت الخليج ولى عهد ابو ظبى يزور الجناح المصري بمعرض إكسبو وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح عن اعجابه بالمعروضات الاثرية وفكرة الجناح والتى تجمع بين اصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية. كان في استقبال ولى عهد ابو ظبى السفير/ اشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي. وتأتى هذه الزيارة فى اطار الزيارات المكثفة التى قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الامارات العربية المتحدة للجناح المصرى باكسبو 2020 بدبى ، وهو الامر الذى يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التى تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد ابو ظبى يزور الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.