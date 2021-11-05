يوسف الشريف يغيب عن السباق الرمضان 2022 لهذا السبب

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دوت الخليج يرصد سبب غياب يوسف الشريف عن الماراثون الرمضاني 2022

واتى قرار غياب يوسف الشريف عن السباق الرمضاني المقبل بسبب رغبته في التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وكانت أخر أفلام يوسف الشريف “بني أدم” طولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخى، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، والفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز وتم طرحه في موسم عيد الأضحى عام 2018.

يوسف الشريف يتألق بمسلسل كوفيد 25

وتألق يوسف الشريف في رمضان 2021 بمسلسل “كوفيد 25”، الذي يدور حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.

والعمل من بطولة أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

صفية العمري

من ناحية أخرى ولأول مرة بعد غياب تعود صفية العمري لخوض السباق الرمضاني هي الأخري بمسلسل في مرحلة كتابة السيناريو الخاص به حاليًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء قريبا منه لبدء التجهيز لتصوير العمل وفقا لما صرحت به الفنانة صفية العمري رافضة الكشف عن اسم المسلسل قبل الاستقرار على كافة أبطاله والتفاصيل الخاصة به.