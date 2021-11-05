/659824/أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-الزمالك-يستضيف-الأهلي

تقام اليوم المباريات الافتتاحية لبعض الدوريات الأوروبية الكبرى، بجانب القمة المصرية المنتظرة بين الزمالك والأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

-الدوري المصري:

وتستعد الجماهير المصرية للقاء المرتقب بين الزمالك والأهلي، في قمة مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، وتبث عبر أون تايم سبورتس 1، وبتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

سموحة ضد الشرقية للدخان

غزل المحلة ضد إنبي

فيوتشر ضد المصري البورسعيدي

-كأس الإتحاد الآسيوي:

المحرق البحريني ضد ناساف كارشي بطل أوزبكستان

وتقام المباراة على ملعب استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، في تمام السابعة مساء.

-الدوري الإنجليزي:

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا:

وتقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء، على ملعب سينت ماري، وتبث عبر بين سبورتس 1.

-الدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو ضد قاديش

وتقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء، وتبث عبر بين سبورتس 3.

-الدوري الإيطالي:

إمبولي ضد جنوى

وتقام في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء، في افتتاحية الجولة رقم 12 للدوري الإيطالي، وتبث عبر اليوتيوب.

بالأرقام.. تفوق كاسح لـ بيتسو موسيماني أمام الزمالك قبل القمة 123

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة الأهلي والزمالك في ديربي الكرة المصرية الذي يقام مساء الغد في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري العام.

وتقابل موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في الكثير من المباريات أمام الزمالك مع فرق مختلفة عن النادي المارد الأحمر، ويمتلك المدرب الجنوب أفريقي رقم مميز أمام القلعة البيضاء، وهو ما يدعمه في لقاء الديربي غداً.

وتفوق موسيماني من قبل مع صن داونز على الزمالك وتوج على حسابهم بدوري أبطال أفريقيا 2016، عندما نجح في الفوز بنتيجة 3/1 بمجموع المبارتين، في بطولة كانت صدمة لمحبي وعشاق الفارس الابيض الذين كانو يأملوا في التتويج بالأميرة السمراء الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2002.

ونستعرض معكم نتائج موسيماني أمام الزمالك:

أرقام موسيماني أمام الزمالك:

- 5 فوز، 1 هزيمة، 1 تعادل

* دوري أبطال أفريقيا 2016

- الزمالك 1 ضد صن داونز2

- الزمالك 0 ضد صن داونز 1

- الزمالك 0 ضد صن داونز 3

- الزمالك 1 ضد صن داونز 0

* دوري أبطال أفريقيا 2020

-الأهلي 2 ضد الزمالك 1

*الدوري المصري 2021

-الأهلي 2 ضد الزمالك 1

-الأهلي 1 ضد الزمالك 1

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.