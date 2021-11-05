نبيلة مكرم: مصر تنعم بالاستقرار والأمن وأسواقها جاذبة وواعدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة الهجرة، عبر تطبيق "زووم" مع مارى إسكندر بسطا، أول مصرية تتقلد منصب عمدة ضاحية بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، وعدد من المستثمرين الأمريكيين، فى حضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسيد/ عبد الله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى، ونهى خليل رئيسة قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، وذلك لبحث الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبى فى مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن هذا اللقاء ينعقد برعاية المصريين فى الخارج أصحاب الأدوار المؤثرة فى مجتمعاتهم الأجنبية، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن السيدة المصرية مارى بسطا لم تدخر جهدا فى الترويج لوطنها الأم مصر فى الأوساط الأمريكية على مختلف المستويات، وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد والاستثمار، حتى جمعت عددا من المستثمرين الأمريكيين الذين يرغبون فى الاستثمار فى مصر وجرى عقد هذا اللقاء بهم، كما أن تقلدها منصب عمدة لمدينة أمريكية إنما هو مدعاة للفخر والاعتزاز بالوطن الأم مصر، مؤكدة أنها قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية لمناقشة ما تم الوصول إليه من مستجدات لتحقيق نتائج مثمرة تنعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

من جانبها، عبرت مارى بسطا عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرها بما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها فى مصاف الدول الكبرى، وأكدت تطلعها إلى نجاح هذا اللقاء وأن يعود بالنفع والإيجاب على مجال الاستثمار الأجنبى فى مصر وأن يحقق الاستفادة المثلى منه.

من جانبه، استعرض عبد الله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى، فكرة إنشاء الصندوق كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء الصندوق فى 2018، فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية فى قطاعات واعدة، من بينها الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة المكملة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الإبيارى أن الصندوق يسعى إلى تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلة فى مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية تحفز الشراكة مع القطاع الخاص وترسخ مكانة الصندوق كشريك مفضل للاستثمار فى مصر، سواء مع الشركاء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، حيث تتلخص أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق فى الآتى: تعظيم العائد من أصول الدولة؛ الصناعة والتكنولوجيا؛ إمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها؛ جذب المستثمرين من الداخل والخارج.

كما أوضح أن الصندوق قام أيضا بإنشاء أربعة صناديق فرعية فى مجالات تتسق مع أولويات الدولة فى مجالات الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمى، والسياحة والاستثمار العقارى، لافتا إلى أن الصندوق نجح فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة، فقد بدأ النشاط الاستثمارى للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها على سبيل المثال المشاركة فى تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات الـمتحركة، بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية ويولد الفرص الواعدة للتصدير، وهذا كله جاء على الرغم من حدوث تحديات وظروف صعبة، لعل أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأعرب المستثمرون الأمريكيون عن تطلعهم للاستثمار فى مصر قريبا، ثم أخذوا يطرحون الأسئلة والاستفسارات حول الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر، والمميزات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، كما تبادلوا النقاش مع عبد الله الإبيارى ونهى خليل حول الأسباب التى جعلت السوق المصرية واعدة وجاذبة، ونوعية الصناعات التى تهتم بها مصر.

كما تطرق النقاش إلى أن الصندوق السيادى وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير لما له من أهمية تاريخية وموقع مميز، فقد تم البدء فى بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كل جهود التطوير التى تتم فى منطقة وسط البلد بشكل عام، وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاط فندقى، وخدمى، وإدارى، وتجارى، ليصبح جزءا من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجارى والثقافى ويكون عنصرا للجذب السياحى للمنطقة.

وكان قد بدأ هذا الاجتماع التشاورى بعرض فيلم تسجيلى قصير تضمن إنجازات الدولة المصرية فى عهد الجمهورية الجديدة بكل القطاعات.

جدير بالذكر أن مارى أليكسندر بسطا هى أول مصرية تتقلد منصب عمدة ضاحية بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، وتم إدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.