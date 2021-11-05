/659828/أهم-تصريحات-رئيس-النواب-بالإسبوع-الثالث-فى-دور-الانعقاد-الثانى-للبرلمان

دوت الخليج

الأيام الثلاثة كانت من الأحد حتى الثلاثاء حيث واصل دوره التشريعى لمناقشة عدد من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام والمواطنين.

وتضمنت الجلسات تصريحات هامة لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كما يلى:

• مجلس النواب حريص على تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية وفقا للدستور واللائحة، وحريص أيضاً على إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بكل الحرية في إطار احترام الرأي الآخر.

• لا حجر على رأى داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار لائحي، ونلتزم بالعدالة المطلقة والديمقراطية في إدارة الجلسات حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

• العلاقة بين مجلس النواب والحكومة علاقة تكاملية تتسم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، ومضابط الجلسات تؤكد الحضور المنتظم للحكومة في جلسات المجلس العامة خلال الفصل التشريعي الحالي.

• مشروع قانون المالية الموحد فى غاية الأهمية لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها الحكومية، وسيتم مناقشته بتأنٍ تام وبحضور الوزراء المعنيين .