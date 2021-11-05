«أخطر اتنين في مصر»..عمل سينمائي يجمع حمو بيكا بـ عمر كمال

/659830/أخطر-اتنين-في-مصرعمل-سينمائي-يجمع-حمو-بيكا-بـ-عمر-كمال

يستعد كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد بعنوان «أخطر اتنين في مصر» من إنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل «أخطر اتنين في مصر»

وكان خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا لينفي اتهامه بالتعدي على معجب رغب في التقاط صورة معه بالإسكندرية، مؤكدًا أنه هو من تعدى حدوده واستفزه كما أنه سبه.

قال بيكا خلال فيديو نشره عبر موقع “انستجرام”: "متصدقوش الكلام اللي بيتقال عليا دا كلام كدب ومش صحيح، أنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله والوطن وأتعارك معاه مفيش الكلام ده، كان في استفزاز وشتيمه منه وتجاوز حدوده معايا وقلة أدب، بس عادي الله يسهله حاله، واللي حصل معايا درس ولازم كل واحد يتعلم من أخطائه".

القصة كاملة حول تعدي حمو بيكا على أحد معجبيه

بدأت القصة بإقتراب معجب من الفنان حمو بيكا لإلتقاط صورة معه، أثنا تواجده في «بنزينة» على طريق اسكندرية الساحل الشمالي ليتفاجئ الشاب بدفع الحارس الشخصي له وسرعان مع انهال عليه بالضرب حتى تورم وجهه.

ليلجأ الشاب للقضاء المصري في أخذ حقه، ومن جانبه أصدرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بضبط وإحضار حمو بيكا وحارسه الشخصي للتحقيق معه في تلك الواقعة، وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه تعرض كسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، كما تعرض هاتفه للتحطيم.

وكان قرار النيابة في تلك الواقع هي خروج حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة 5 ألاف جنيه لكل منهما بعد مثولهما أمام النيابة لأخذ أقوالهما.

حسن شاكوش يتعاون مع عمر كمال في عمل غنائي جديد

على جانب أخر، كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة لللجمهور.

وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي.