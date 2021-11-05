سفير الصومال بالقاهرة: نقدر دور مصر الرائد فى مجال السلم والأمن الدوليين

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام.





وقال السفير الصومالى فى بيان له، عقب اللقاء، إنه بحث مع مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام، إمكانية زيادة عدد الدورات التدريبية التى يقدمها المركز لإعادة إعمار الصومال ودعم وتأهيل الكوادر الصومالية، موضحا أنه وعده بزيادة عدد المنح المقدمة للصومال خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكد السفير الصومالى، أهمية الدور الذى يقوم به مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام فى بناء قدرات الدول النامية فى مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ونزع السلاح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ودور المرأة فى السلم والأمن وتغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

وأعرب السفير الصومالى عن تقديره لدور مصر الرائد فى مجال السلم والأمن الدوليين ولجهودها المتواصلة من أجل تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال، مشيدا بأنشطة مركز القاهرة ودوره المحورى على المستوى الاقليمى والدولى من أجل الدفع بجهود تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامين.