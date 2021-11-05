مصر وأمريكا.. علاقات وطيدة تكلل بـ حوار استراتجى مرتقب

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار يلتقى نتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، نظيره المصرى سامح شكرى، والوفد المرافق له فى واشنطن يومى 8 و9 نوفمبر الجارى.

ويأتى هذا اللقاء لبدء حوار استراتيجى بين مصر والولايات المتحدة، حسبما أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

ويمثل هذا الحوار الاستراتيجى فرصة لدفع كافة مجالات التعاون للأمام من أجل تحسين حياة مواطنى الشعبين الأمريكى والمصرى.

وسيبحث الطرفان عددا من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها حقوق الإنسان والتعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن والتعليم والثقافة.

ويحضر اللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكى "بلينكن" مسئولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الدفاع الأمريكية.

وكان سامح شكرى، أكد فى تصريحات سابقة، أن العلاقة بين مصر وأمريكا لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك بعد أن التقى مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، نهاية سبتمبر الماضى.

وفى نهاية شهر مايو الماضى، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا من الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعرب خلاله عن تقديره لـ "الجهود الناجحة للرئيس السيسى والاجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس السيسى فى هذا الخصوص".

وتفسر هذا اللقاءات والاتصالات، مدى قوة العلاقة بين القاهرة وواشنطن، والتى أكدت الأخيرة التزامها التام بتعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين على مدى أربعين عاما من خلال دعم مجالات التعاون الأمنى وحقوق الإنسان وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية المتميزة.

وعلى الصعيد العسكرى، فالتعاون القائم بين مصر وأمريكا لا يتوقف، لعل آخره كان فى أغسطس الماضى، إذ نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً ‏مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا".

وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية وذلك بحضور المختصين من ‏كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافى خاصة فى مجال تعزيز ‏إجراءات الأمن البحرى وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة ‏التهديدات غير النمطية.‏

على المستوى الاقتصادى، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر شركاء مصر فى المجال الاقتصادي، إذ تحتل "القاهرة" المرتبة الـ52 فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

ويدلل على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اللقاءات المستمرة التى يعقدها الوزاراء لبحث التعاون، وفى مطلع مارس الماضى، شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس فى فعاليات مؤتمر "سيراويك" المؤتمر الأهم عالميا فى مجال الطاقة والذى عقدت فعالياته بالولايات المتحدة.

كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى أغسطس، بممثلى شركة 3i Energy الأمريكية لبحث إمكانية تنفيذ مشروعا لتحويل المخلفات لوقود حيوى بالفيوم، حيث استمعت الوزيرة لعرض حول أهداف المشروع والتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج وقود حيوى من المخلفات والمنتجات المشتقة كالهيدورجين والبارافين والتى يمكن الاستفادة منها فى عدد من الصناعات الأخرى.

فيما شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً ملحوظاً على المستوى الثقافى، فسر ذلك تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فى 27 نوفمبر 2019 المخرجة الأمريكية الشهيرة مولى سميث، وذلك خلال الندوة التى أقيمت بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

وأعربت مولى سميث عن سعادتها بالتواجد فى مصر وأبدت انبهارها بالحضارة المصرية العريقة التى تعد مصدراً لإلهام الزوار خاصة المبدعين منهم.