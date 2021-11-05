صور.. محافظ أسيوط يتابع اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - تابع عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الجمعة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، وذلك فى إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الأزمات والكوارث.





واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات واهميتها وبعض التجارب العملية التى تم تنفيذها بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والقطاعات للتعامل مع مياه الأمطار تحسبا لسوء الأحوال الجوية وزيادة معدلات الأمطار والسيول. ووجه المحافظ الشكر لكل المشاركين فى الاصطفاف لتفانيهم فى العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل. وأوضح هشام درة أن استعدادات الشركة تضمنت تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحى ومخرات السيول والأنفاق فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أى بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم، بجانب مراجعة جاهزية عدد 300 معدة مختلفة من (معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافورى ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس) على مستوى الشركة للتعامل مع الآزمات، و71 مولد (متحرك ـــ ثابت) للاستفادة بها فى التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائى، فضلا عن مراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أى خسائر فى الأرواح أثناء الحادث.

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