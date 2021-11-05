فيديو- اجتماعات ولقاءات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة التضامن الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وجاءت أنشطة التضامن الاجتماعى على النحو التالى:

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعى والجمعية الشرعية رؤساء 14 جامعة و14 منسقا بعد انتهاء المرحلة الأولى من منح "حاضنات الفائقين" بدعم 400 طالب وطالبة.

كما كثفت وزارة التضامن التنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء وترفع درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين.

استكمل الهلال الأحمر المصرى دعمه لفاقدى الرعاية ويقدم خدمات صحية ووقائية للمسنين فى 97 دار رعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وتم استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه بسواعد المتعافين بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه قريبا.

التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى ينتهيان من صرف تعويضات بقيمة 6 ملايين جنيه لـ125 متضررا من حريق معارض "بورسعيد وطيبة" بمحافظة سوهاج

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركزا للتعافى من الإدمان والتعاطى بالمستشفى العسكرى للطب النفسى بالهايكستب، كما عرضت وزيرة التضامن مسودة أول قانون لدعم حقوق المسنين أمام لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

شاركت وزيرة التضامن فى فعاليات توقيع برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعزز التعاون الإنمائى بين البلدين، كما شاركت فى اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

اجتمعت وزيرة التضامن مع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض دراسة إطلاق معاش تأمينى للفلاح "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المزارعين والعمالة غير المنتظمة، كما شارك بنك ناصر الاجتماعى فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" كراعى كلاسيكى، ويستعرض دور البنك فى تحقيق أهداف البرنامج الرئاسى "حياة كريمة".

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير 5000 فرصة عمل بقيمة تزيد على 30 مليون جنيه كدفعة أولى، كما التقت الوزيرة ببعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالبهم.

اجتمع مديرو مراكز الأسر المنتجة والتكوين المهنى على مستوى المحافظات لمناقشة المشكلات ووضع رؤية جديدة لمساهمة التضامن الاجتماعى فى الصناعات الحرفية والتراثية والمهنية.

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى اللقاء الرئاسى بشأن البرنامج القومى "تنمية الأسرة المصرية"، كما أعلنت وزيرة التضامن التوصيات الصادرة عن اللقاء القطاعى مع الجمعيات الأهلية الممول من الاتحاد الأوروبى وذلك بمشاركة وزيرة التعاون الدولى ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبى.

التقت وزيرة التضامن بنائب وزير الاتصالات لمتابعة دعم وزارة الاتصالات فى التحول الرقمى الكامل لوزارة التضامن الاجتماعى والربط الشبكى بينها وبين الوزارات الشريكة.

بدأ مشروع "2 كفاية" مرحلته الثانية من مسرح الشارع ويجوب قرى حياة كريمة من خلال 20 عرضا مسرحيا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك فى إطار حملات التضامن للحد من الزيادة السكانية.

كما أعلنت وزارة التضامن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات للعمل على التوعية والتغيير السلوكى فى برنامج "وعى" مع التركيز على قرى حياة كريمة والمناطق المطورة.