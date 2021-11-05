صور- ريهام حسن.. مُدرسة رسم استقالت بعد 25 عاما للتفرع لـ الهاند ميد

جدة - نرمين السيد - عشقت فنون الهاند ميد منذ 25 عاما وعملت كمدرسة لمدة 18 عاما

تفرغت لأعمال اللوحات والتابلوهات ونحت الخشب والرسم على الزجاج

تعشق الديكوباج وتتمنى تعلم فن السيراميك الملون

تأمل أن تمتلك ورشة للتعليم والتدريب والاشتراك فى المعارض

وعلى مدار عدة أعوام سعت لأن يكون عملها ومنزلها ورعاية أبنائها أهم أولوياتها: "أنا كنت طالبة فى كلية عملى ومتزوجه وكمان أم، ولما تخرجت من الجامعة اشتغلت مع أولادى فى نفس المدرسة، ولكن ظل بداخلى حلم الهاند ميد والأعمال اليدوية، وكنت أتفرغ لأعمال الهاند ميد فى أوقات الفراغ والصيف والمناسبات، واشتغل على قطع فنية كالإكسسسورات والتابلوهات، والصوانى الخشبيه ديكوباج، وأيصا خشب القشرة".

عشق الهاند ميد

وأوضحت ريهام أنها عشقت أعمال الهاند ميد، ورغم عملها كمدرسة رسم بإحدى مدارس اللغات، إلا أنها قامت بعمل "ارت اكتيفتى" فى الكثير من الحضانات، لتعليم الأطفال العديد من الفنون والرسم والنحت، وكانت تعمل فى المناسبات كالمولد النبوى الشريف ورأس السنة وعيد الأم، وتصمم أشكال ولوحات وتحف خلال تلك المناسبات.

الاستقالة من العمل

مؤخرا قررت ريهام تقديم استقالتها من عملها كمدرسة بعد 18 عاما من العمل، عقب تخرج أبنائها من مراحل التعليم، وأصبح لديها بطلان فى مجال السباحة، وفتاة بكلية الإعلام: "أنا كنت بذاكر لهم كل حاجة، وكانوا أولادى نصب عينى، والشغل رقم اثنين، وهم رقم واحد، الحمدلله، وبفضل الله رزقنى بنعم كثيرة، وأولادى كانوا متفوقين دراسيا ورياضيا، حتى أصبحوا أبطالا فى مجال السباحة، وكنت بخسر حلمى فى العمل بأعمال الهاند ميد؛ لأن عايزهم هما اللى ينجحوا وإن نجاحهم هو نجاحى".

وبعد قرار الاستقالة تفرغت ريهام لأعمالها الفنية، وبدأت فى توسيع أعمالها فى مجال الهاند ميد سواء الإكسسورات بالأحجار الكريمة واللولى، أو التابلوهات واللوحات أو الديكوباج وصوانى الخشب، وكذلك النحت بالطين وعلى الخشب، وأيضا الرسم على الزجاج ولوحات الخيط والمسامير، متابعة: "كل تلك الأعمال بقوم بتصميمها بغرفة فى منزلى، وكان لازم استقيل؛ لأن كنت شايفة أن وقت عملى كمدرسة، ممكن أستغله فى إنتاج مزيد من القطع الفنية، بدلا من عملى بأوقات الفراغ فقط".

مشاكل الخامات

تشترى ريهام الخامات من مناطق "الغورية والموسكى"، والآن تشترى "أون لاين"، والأسعار كانت فى البداية مناسبة: "دلوقتى الخامات أسعارها مرتفعة للغاية وأيضا رديئة، وعلى سبيل المثال مادة الغراء الأبيض أصبحت مغشوشة، والفوم أصبح سمكه ضعيف للغاية، وارتفعت أسعار الأحجار الكريمة بسوق الغورية، وبحارة الصالحين، ومؤخرا أصبح هناك الأحجار المقلدة والصينية".

طلبات عديدة

وأكدت ريهام، أنها أول من ابتكر فن الصوانى "المنقوشة" والمصنوعة بفن "الديكوباج"، بألوان الاكريليك، وأيضا صوانى خشب الحفر.

وحققت ريهام حلمها الأول وهو تفوق أبنائها دراسيا وفى مجال الرياضة، وتعافر الآن لتحقيق حلمها الثانى، وهو فن "الهاند ميد"، ولكن تواجه مشكلة التسويق، وعدم وعى الزبائن بمدى صعوبة صناعة القطع الفنية.

أسعار القطع

وقالت ريهام: "بعافر مع الزبائن فى الأسعار، فمثلا الصوانى المرسومة سعرها ما بين 70 جنيها و210 جنيهات، والتابلوهات حسب الخامات والمقاسات، والأسعار ما بين 100 جنيه وحتى 1000 جنيه، والإكسسورات ما بين 25 جنيها وحتى 500 جنيه".

ولدى "ريهام" أمنية تتمنى تحقيقها، فقد كانت إحدى عضوات نادى الصيد بالقطامية، وقامت بتكوين مجموعة من العارضات، لفنون الهاند الميد من عضوات النادى، ونظموا معرض للقطع الفنية، وحصلت على جائزة تشجيعية لفنون الطفل، ولكن لظروف تربية الأبناء توقف العمل، وتأمل أن تنظم معرض مماثل لفنون الهاند ميد.

وتابعت: "أتمنى أيضا أن أنظم ورشة فنية كبيرة تضم كل مهتم بالأشغال الفنية، وأنظم من خلالها ورش تعليمية لعمل أحلى التابلوهات المميزة بأيدى وأيدى كل المتدربات، لكافة أشكال الفنون للديكوباج والنحت والرسم على الزجاج والإكسسورات، ويكون عبارة عن تدريب وصناعة والاشتراك فى العديد من المعارض بالنوادى والمولات والبازرات".

كما تحلم أيضا ريهام بتعلم فن الموزاييك، وهو فن السيراميك الملون، وعبارة عن قطع ملون يصنع منها ترابيزات وصوانى، ومقاعد بالأماكن العامة.