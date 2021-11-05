أحوال الفرج والشدة.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات اليوم: أن من سنن الله تعالى فى خلقه أن جعل الحياة دائرة بين الشدة والفرج، والضيق والسعة، والحزن والسرور، وأهل الإيمان هم الذين يكونون فى هذه الأحوال كلها بين الصبر والشكر، إذ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير- وليس ذاك لأحد إلا المؤمن-، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"، ومن جميل أفعال الله تعالى أنه (سبحانه) يأتى بالفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، حيث يقول تعالى: {فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا}، فإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين، وليس بعد الشدة إلا الفرج، ولا بعد العسر إلا اليسر، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا".

وقال وزير الأوقاف: إن الله (عز وجل) جعل للفرج أبوابا ومفاتيح، منها: لزوم التقوى، واللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء، وذكر الله سبحانه، حيث يقول تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا"، ويقول سبحانه: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون"، وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يدعو بهذه الكلمات عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربى لا شريك له. كشف ذلك عنه).

ووجه وزير الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدا ثقته فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.