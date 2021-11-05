طقس السبت.. معتدل نهارا مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 29

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون غدا السبت، حالة الطقس نهارا - معتدل - مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد - معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا - لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





وتشهد البلاد الظواهر الجوية، التالية: "شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية"، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 19

الاسكندرية 27 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الاسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

ادفو 36 21

أبوسمبل 35 22

الوادى الجديد 33 18

شلاتين 32 19

ابو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22

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