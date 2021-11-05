رسميًا.. تشافي مدربا لـ برشلونة خلفا لكومان

أعلن نادي السد القطري رحيل الأسطورة الإسباني تشافي هيرنانديز إلى ناديه السابق برشلونة ليتولى مهمة تدريب الفريق الكتالوني، خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته مؤخرا.

وعلى حسابه الرسمي بموقع "تويتر" كتب نادى السد، "وافقت ادارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة".

وأضاف البيان، "واتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً، تشافى يعتبر جزءاً مهماً من تاريخ السد، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وكان تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري قد ودع لاعبيه فريقه بعد مباراة الدحيل، والتي جمعتهما الأربعاء الماضي، وإنتهت بالتعادل 3-3 ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري القطري.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، برصيد 16 نقطة.