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إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس لإنتخاب مجلس إدارة.. صور

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الشرقية : محمود الديب 0 تبليغ

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شهد الدكتور "محمود عبدالعظيم" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية اليوم ، إنتخابات الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس التابع لإدارة شباب فاقوس شرق، يأتي هذا بناءا على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،بشأن إنعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية بالمحافظة .

وتجرى العملية الإنتخابية بمركز شباب مدينة فاقوس لإنتخاب مجلس إدارة جديد على كافة المقاعد ، من الأعضاء بالجمعية العمومية بمركز الشباب.

إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس لإنتخاب مجلس إدارة.. صور 

والجدير بالذكر بأنه بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءا.ً

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وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف ، في تأمين الناخبين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد ، مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الإجتماعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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