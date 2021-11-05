/659839/إنعقاد-الجمعية-العمومية-بمركز-شباب-مدينة-فاقوس-لإنتخاب-مجلس-إدارة-صور

شهد الدكتور "محمود عبدالعظيم" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية اليوم ، إنتخابات الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس التابع لإدارة شباب فاقوس شرق، يأتي هذا بناءا على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،بشأن إنعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية بالمحافظة .

وتجرى العملية الإنتخابية بمركز شباب مدينة فاقوس لإنتخاب مجلس إدارة جديد على كافة المقاعد ، من الأعضاء بالجمعية العمومية بمركز الشباب. إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس لإنتخاب مجلس إدارة.. صور والجدير بالذكر بأنه بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءا.ً وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف ، في تأمين الناخبين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد ، مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الإجتماعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة فاقوس لإنتخاب مجلس إدارة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.