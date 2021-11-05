خاص.. الخطيب يرفض حضور قمة الزمالك والأهلي.. تعرف على التفاصيل

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قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عدم حضور لقاء القمة اليوم بين الزمالك والأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان ينتوى الحضور داخل ملعب المباراة اليوم، ولكن بسبب السفر خارج القاهرة لن يتمكن في التواجد بستاد القاهرة.

ويتواجد جميع أعضاء النادي الأهلي اليوم داخل ملعب المباراة بإستثناء الخطيب، وذلك من أجل مساندة اللاعبين خلال المباراة.

وكان الخطيب قد غادر المستشفى خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لوعكة صحية، ولكن سبب عدم التواجد في المباراة اليوم هو السفر خارج القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة القمة أمام الأهلي

يستعد نادي الزمالك لخوض القمة 123 أمام الأهلي مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى باتريس كارتيرون إستكمال الانطلاقة القوية هذا الموسم، بعد الفوز في اللقاء الأول أمام إنبي ثم طلائع الجيش، بنفس النتيجة بهدفين مقابل لا شئ.

ولن تكون هناك حيرة لدى باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك في تشكيل المباراة اليوم، وذلك بسبب ثبات التشكيل خلال الفترة الماضية.

الزمالك والأهلي

ومن الممكن أن يفكر كارتيرون بتواجد عمر السعيد في الخط الهجومي بدلا من سيف الدين الجزيري، وذلك بسبب إحراز اللاعب هدفين في المباراة الماضية والتي سبقتها.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة أمام الزمالك

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء الزمالك، مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الوصول للتشكيل الأمثل الخاص بالمباراة، وذلك من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة والتواجد منفردا على قمة الدوري المصري.

ويعود أليو ديانج لاعب خط الوسط المالي لصفوف الفريق من جديد وذلك بعد إنتهاء الإيقاف المباراة الماضية، وذلك بعد الطرد الذي ترعض له خلال مباراة الإسماعيلي.

بعد تألق محمد شريف خلالالمباراة الماية أمام البنك الأهلي، مازال بيتسو موسيماني يحاول الوصول للتشكيل الأمثل للمباراة، من أجل الوصول لشباك الزمالك والحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

وخلال التقسيمة الأخيرة للفريق على ملعب الأهلي وي السلام، فمن الممكن أن يعتمد موسيماني على ثلاثي في خط الوسط، وعدم تغيير طريقة اللعب بالرغم من إنتقاد الجماهير لها.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة