احتفالا بعيد الحب..مجد القاسم وريهام فاروق يطرحان «كلام الحب»

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طرح المطرب السوري مجد القاسم بالتعاون مع المطربة الشابة ريهام فايق أغنية جديدة بعنوان «كلام الحب» احتفالا بعيد الحب المصري، الذي تزامن مع يوم أمس الخميس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية كلام الحب لمجد قاسم

وتعد أغنية «كلام الحب» من كلمات محمود شوقي، ألحان مجد القاسم، توزيع ريمون فايق، مكس زين داود، اخراج ميدو بارون، وتم طرحها على حساب مجد القاسم بموقع يوتيوب في الساعات القليلة الماضية.

كلمات أغنية مجد القاسم

وتقول كلمات أغنية “كلام الحب”: “كل كلام الحب بيحلى في وصف عنيك.. حتى أغاني الحب اتغنت فيك.. لما تنطق اسمى حبيبي بيحلى كتير.. حتى ايديا بقت بتحب سلامي عليك، حبك خدني لدنيا جديدة وناسها هواك.. وإلى حلمته زمان بالحرف لقتيه معاك.. كل ما أحاول اشوفلك وصف يليق بعينك.. بسرح بالساعتين ولا بلقه كلام يا ملاك”.

ألبوم مجد القاسم الجديد

ومن المقرر أن يطرح مج القاسم ألبوم جديد متنوع ما بين اللهجة السورية والمصرية والدرما والمقسوم والديو، وتعاون مجد في هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم صلاح عطية و سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

وطرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم عبر موقع الفيديوهات الشيهر يوتيوب أغنية جديدة باللهجة الشامية تحمل عنوان "أميرة بيتي" وهي من كلمات وألحان بهاء ابو فخر وتوزيع جعفر إسماعيل.