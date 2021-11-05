/659843/هشام-حسين-يطالب-بتشديد-الرقابة-على-عروض-الجمعة-البيضاء
أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه بالتزامن مع مهرجانات الجمعة البيضاء تتزايد عروض الشراء متضمنة تخفيضات بنسب متفاوتة، بما يحقق لها الرواج وتلقى إقبال شديد من المستهلكين.
دوت الخليج
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن بعض المحال والشركات تستغل هذه المناسبة في عمل عروض "وهمية" وتخفيضات غير حقيقية، موضحا أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار وبعدها يتم عمل تخفيضات على الأسعار الجديدة وبذلك لا يستفيد المشتري بأي تخفيضات.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بتفعيل دور الأجهزة الرقابية في المتابعة الجيدة لفعاليات الجمعة البيضاء، لمنع أي تلاعب في الأسعار والعروض.
هشام حسين يطالب بتشديد الرقابة على عروض الجمعة البيضاء
وشدد هشام حسين، على إتاحة التواصل المستمر مع جهاز حماية المستهلك والتفاعل الدائم مع شكاوى المواطنين في هذا الصدد لمنع أي عروض وهمية بغرض غش المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام حسين يطالب بتشديد الرقابة على عروض الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.