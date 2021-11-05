خاص.. حسين لبيب يقرر حضور لقاء الزمالك والأهلي لدعم اللاعبين

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قرر حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، حضور لقاء القمة أمام الأهلي من ملعب المباراة اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسين لبيب قرر الابتعاد خلال الفترة الماضية عن الظهور الإعلامي والتليفزيوين، من أجل استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر حسين لبيب حضور اللقاء اليوم من ملعب المباراة، وذلك من أجل دعم اللاعبين وتحقيق الفوز أمام الغريم التقليدي الأهلي.

وتعتبر هذه المباراة الأخيرة لرئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، وذلك بسبب قرار عودة مرتضى منصور للفريق بعد قرار محكمة القضاء الإداري.

وكان مرتضى منصور أعلن العودة لنادي الزمالك بعد نهاية مباراة الأهلي، من أجل استقرار لاعبي الزمالك.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة أمام الزمالك

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء الزمالك، مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الوصول للتشكيل الأمثل الخاص بالمباراة، وذلك من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة والتواجد منفردا على قمة الدوري المصري.

ويعود أليو ديانج لاعب خط الوسط المالي لصفوف الفريق من جديد وذلك بعد إنتهاء الإيقاف المباراة الماضية، وذلك بعد الطرد الذي ترعض له خلال مباراة الإسماعيلي.

بعد تألق محمد شريف خلالالمباراة الماية أمام البنك الأهلي، مازال بيتسو موسيماني يحاول الوصول للتشكيل الأمثل للمباراة، من أجل الوصول لشباك الزمالك والحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

وخلال التقسيمة الأخيرة للفريق على ملعب الأهلي وي السلام، فمن الممكن أن يعتمد موسيماني على ثلاثي في خط الوسط، وعدم تغيير طريقة اللعب بالرغم من إنتقاد الجماهير لها.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة

بالأرقام.. تفوق كاسح لـ بيتسو موسيماني أمام الزمالك قبل القمة 123

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم مباراة الأهلي والزمالك في ديربي الكرة المصرية الذي يقام مساء الغد في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري العام.

وتقابل موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في الكثير من المباريات أمام الزمالك مع فرق مختلفة عن النادي المارد الأحمر، ويمتلك المدرب الجنوب أفريقي رقم مميز أمام القلعة البيضاء، وهو ما يدعمه في لقاء الديربي غداً.