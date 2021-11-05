/659848/Cbc-تذيع-حفل-عفاف-راضي-بمهرجان-الموسيقى-العربية-الليلة

تستعد قناة cbc لبث حفل الفنانة القديرة عفاف راضي بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 30 الليلة، بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل عفاف راضي بمهرجان الموسيقى العربية

وتقدم عفاف راضي خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها مثل "سلم سلم"، و"يمكن على باله"، و"ردوا السلام"، و"يا وابور الساعة ١٢"، و"وحدي"، و"ابعد يا حب"، و"هوا يا هوا"، و"يهديك يرضيك"، و"مصر هي أمي".

هذا وقد أحيت عفاف راضي بمشاركة نجوم الأوبرا لإحياء ذكر ى رحيل الموسيقار الشهير بليغ حمدي الذي وافته المنية في 12 من شهر سبتمبر لعام 1993، وأقيم الحفل على شرف بليغ حمدي بقيادة المايسترو سليم سحاب، في الثامنة مساء الخميس الماضي الموافق 16 سبتمبر على مسرح النافورة بالأوبرا، بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع، وعازف الكمان نادر أنيس

وأحيت عفاف راضي الفاصل الثاني من الحفل، بباقة مختارة من الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل، أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا المشاركين بـ الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود، ألف ليلة وليلة، وموسيقى بعيد عنك.

عفاف راضي في أول لقاء تليفزيوني بعد عودتها للفن

هذا وحلت الفنان والمطربة القديرة عفاف راضي ضيفية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية مرة أخرى من خلال حفل أحيته بدار الأوبرا على شرف الملحن الشهير بليغ حمدي لإحياء ذكرى وفاته.

وكشفت عفاف راضي لأول مرة عن تفاصيل أول أجر تقاضته في بداية مشوارها الفني، موضحة أنها حصلت على 50 جنيها مقابل الأغنية الواحدة، و100 جنيه في حالة إحيائها حفلًا غنائيًا، مشيرة إلى أن جيلها واجه الكثير من الصعوبات حتى يحقق هدفه ويسمو بالفن، مؤكدةً أن هذا الجيل ظُلِمَ.

عفاف راضي تهاجم الجيل الحالي وتصف فنه بالهابط

وهاجمت عفاف راضي أغاني الجيل الحالي خلال لقائها الخاص مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on، مقارنة بين أغاني جيلها وما يتم تداوله المطربين خلال تلك الفترة: “لاحظة إن الأغنية كل ما يمر وقت بتخف إمكانياتها سواء صوتيًا عبر الكلام المغنى على غرار الراب، وكذلك الكلمات كل مدى في النازل”.

وأضافت: “وكمان دلوقتي كل من هب ودب بيطلع يغني، قبل كده مكنش حد يقدر يقرب ناحية الإذاعة قبل ما يمر على لجان مختصين، ولكن أي حد دلوقتي بيغني دون مراعاة الإمكانيات والمواهب”.

أما عن أغاني المهرجانات الشعبية، فقالت عفاف راضي مهاجمة: “أحيانا بسمعها لما بتجيلي من حد عندي، ورأيي فيها إنها عبارة عن دوشة، وبعد كدة مانفهمش منها حاجة”.