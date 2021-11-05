/659849/التشكيل-الرسمي-لمباراة-سموحة-والشرقية-للدخان-بالدوري-المصري

تقام بعد قليل مباراة سموحة والشرقية للدخان، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأعلن أحمد سامي مدرب الفريق السكندري عن تشكيلة اللقاء بحثا عن الفوز الأول هذا الموسم. وفيما يلي تشكيل سموحة للمباراة: حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، محمد شكري، محمود عزت خط الوسط: حليمو، كناريا، سيكيرو أولا خط الهجوم: حسين فيصل، مروان حمدي، صديق أوجولا أما علاء نوح المدير الفني لفريق الشرقية للدخان، يبحث عن الفوز الأول هذا الموسم، وذلك بعد حل أزمة لاعبي الفريق الأجانب، ويعتمد على لاعب واحد في التشكيلة الرسمية. تشكيل الشرقية للدخان كالتالي: حراسة المرمى: محمود صقر خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، خالد مصطفى، أحمد داهش خط الوسط: بنجامين أفوتو، كريم خميس، أحمد السعيد خط الهجوم: الحسيني طه، محمد حسن، محمد الفيل

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