/659836/مشاهدة-مباراة-الأهلي-والزمالك-بث-مباشر-على-أون-تايم-سبورت-تردد-القناة

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والزمالك اليوم في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الثالثة من مناافسات الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك: تردد القناة 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز27500 معامل تصحيح الخطأ6/5. ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف. طاقم حكام مباراة القمة 123: محمد عادل حكما للساحة أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان أمين عمر حكما رابعا أحمد الغندور حكما للفيديو عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو سامي هلهل مساعدا احتياطيا تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك : حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر. خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

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