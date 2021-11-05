/659850/مباراة-القمة-123-أعرف-معلق-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-والتشكيل

تنطلق مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنه مساءاً على ستاد القاهرة، ضمن لقائات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد كارتيرون وموسيماني استعدادات مختلفة عن أي لقاء أخر نظراً للشعبية الكبيرة لدى الفريقين، وكشف كل مدرب عن قائمة فريقه، التي لم تشهد مفاجأت في الزمالك عكس النادي الأهلي الذي أستبعد كهربا بعدما قرر المدرب الجنوب افريقي ذلك.

ويستعرض معكم دوت الخليج التشكيل المتوقع للفريقين.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة.

طاقم حكام مباراة القمة 123:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري