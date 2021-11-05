وصل عدد الحضور لنصف مليون..لحظة تاريخية لـ تامر حسني بحفله في المغرب..«فيديو»

/659852/وصل-عدد-الحضور-لنصف-مليونلحظة-تاريخية-لـ-تامر-حسني-بحفله-في-المغربفيديو

شارك الفنان تامر حسني الجمهور بفيديو من حفله الأخير بالمغرب، ظهر به حشود جماهيري هائل تعدى النصف مليون مشاهد، ليعرب عن سعادته بهذا الحدث وكيف مثل لحظة تاريخية بالنسبة له.

دوت الخليج يرصد نجاحات تامر حسني بحفله في المغرب

كتب تامر حسني على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “المشهد دا ليه قصه احب اشارككم فيها .. اول ما طلعت المسرح كنت حاسس اني بحلم او بيتهيألي او مش شايف صح لحد ما شوفت اللحظه دي متصوره من العبقري رومير ( رامي مسعد ) اللي روحت سألته بعد ما طلعت المسرح بدقيقه .. هو انا شايف صح ؟ رد قالي انا مصدووم زيك و مش مصدق و حاسس اني بحلم و لما المذيع الكريم اكد اللي شايفينه”.

وتابع: “راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفه لشيء آخر و صور اللحظه التاريخيه دي اللي عمرها ماحصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد يحضر له ٤٠٠ الف شخص و الحمدلله، و دا الرقم اللي تم حصره قبل الحفله و بعد كدا زاد الرقم اضعاف اضعاف زي ما انتوا شايفين و لم يتم حصر الرقم النهائي لإستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل “.

واختتم تامر حديثه: “كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبه .. شكراً يا رامي يا حبيبي على اخلاصك اللا محدود في عملك يا رب نكررها في المغرب و كل البلاد العربيه ان شاء الله”.

تامر حسني بموسم الرياض في 11 نوفمبر

على نفس السياق يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فاعليات موسم الرياض 2021 التي من المقرر أن تنطلق في الفترة بين 1 نوفمبر الجاري حتى 1 أبريل 2022.

وينطلق حفل تامر حسني في 11 من شهر نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.