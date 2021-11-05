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وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1140 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع "351 حالة باطنة، 327 حالة رمد، 237 حالة طب أطفال، 117 حالة جراحة، 64 حالة تنظيم الأسرة، 44 حالة أمراض نساء وتوليد" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ76 حالة، وعمل سونار لـ25 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
وقال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم أيضا بخدمات التوعية إذ جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 85 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 1140 مواطنا فى قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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