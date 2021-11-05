جامعة الأقصر توقع بروتوكولى تعاون مع ICED ومؤسسة المنارة

جدة - نرمين السيد - ووقع البروتوكول، الدكتور محمد محجوب، بصفته رئيسا للجامعة، وشيماء شمس الدين سالمان، بصفتها رئيسا لمجلس إدارة المركز الدولى لتطوير التعليم.

تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها دعم المواهب وإحياء التراث والحرف اليدوية والحفاظ عليها من خلال مشروع اكاديمى مهنى، وإقامة الورش والتدريبات والمعارض والفعاليات والندوات المختلفة، التى تستهدف طلاب الجامعة.

كما وقعت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون آخر مع مؤسسة المنارة والضحى للتنمية الشاملة، بهدف إقامة تدريبات للحرف اليدوية والتراثية وإعادة إحياءها.

ووقع البروتوكول رئيس جامعة الأقصر، وفاطمة بغدادى محمد، المدير التنفيذى لمؤسسة المنارة والضحى للتنمية الشاملة.

تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها التعاون فى إقامة تدريبات الحرف اليدوية والتراثية لدعم المواهب الشابة، وإعادة احياء التراث من خلال مشروع "الحرفجية"، وإقامة المؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الشبابية والفعاليات الثقافية والمعارض بهدف نشر الوعى بالمجالات العلمية والفنية والثقافية.

من جانبه أشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن تلك البروتوكولات تأتى فى إطار دور الجامعة المجتمعى، مؤكدا أن الجامعة ترحب بكل أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات وتوفر كل إمكاناتها المادية والبشرية فى خدمة المجتمع الأقصرى.