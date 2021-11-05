الكشف على 14 ألف تلميذ فى أسوان ضمن مبادرة الرئيس لعلاج الأنيميا والسمنة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات طبية للمرور على عدد من المدارس بمختلف المراكز والمدن، والتى نجحت فى إجراء الكشوف والفحوصات الطبية على 14 ألفا و489 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة.





وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن الحملات الطبية مستمرة حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2021 / 2022، والتى تشمل إجراء المسح الطبى للتلاميذ وقياس الوزن والطول، بجانب قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مع وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم. وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحالات المصابة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحى لإستكمال الفحوصات اللازمة لتحديد التشخيص الدقيق لكل حالة وبالتالى صرف العلاج المناسب لها بالمجان.

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