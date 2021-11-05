بمشاركة 2500 طالب وطالبة.. انطلاق أسبوع تلاميذ المدارس بالقليوبية اليوم

جدة - نرمين السيد - ويقام الأسبوع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وينظم الأسبوع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهرى) بوزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية). ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية (ماراثون دراجات – أنشطة كشفية –المهرجان الترويحى لأولياء الأمور- دورى رياضى فى الألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس- مسابقات لياقة بدنية – مهرجان ترويحى لتلميذات المدارس). وسوف يتم عقد العديد من المحاضرات وورش العمل التوعوية (الإسعافات الأولية – التغذية السليمة – الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية – المخاطر والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية). وسوف يختتم الأسبوع فعالياته يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 نوفمبر بإقامة حفل لتكريم المتميزين والمتفوقين رياضيا من تلاميذ محافظة القليوبية. شارك فى حضور الفعاليات الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الرياضة والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية والدكتور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للتعليم العام والأزهرى بوزارة الرياضة ولفيف من قيادات ومديرى المدارس المشاركة بالأسبوع والتابعة لوزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بمحافظة القليوبية. ويعقد الأسبوع فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ المدارس الرياضية، واستغلال طاقاتهم وتشجيعهم على الممارسة الرياضية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن تماشيا مع رؤية مصر 2030.

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