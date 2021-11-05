محافظ كفر الشيخ: دعم المبادرات المناهضة للعنف الأسرى والمجتمعى

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، فى ندوة نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بمقر نادى المرأة المسلمة ببيلا "حول قضية العنف ضد المرأة"، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى السيد مسلم.
وأوضحت مدير إدارة الأندية الاجتماعية بالمحافظة ماجدة فرحات، أن الندوة تناولت مناقشة المشاركات من الفتيات والنساء لسرد جميع أشكال العنف التى يتعرضن لها فى حياتهن اليومية بسبب الزواج المبكر، بالإضافة إلى مناقشة قضية تمكين المرأة اقتصاديا وعلميا وسياسيا وتكافؤ الفرص لجميع النساء وهى أهمية التعليم فى حياة السيدات، لافتة إلى أن الأبحاث العلمية تدل على المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الزواج المبكر للأطفال، وكم الصعوبات والتحديات التى تعيق ممارسة حياتهن بشكل طبيعى.
وأشارت فرحات إلى أن هذه الظاهرة لها تأثير كبير على حياة الفتاة النفسية والعلمية والاقتصادية، وتأثيرها على قراراتها المصيرية فى حياتها الشخصية، موضحة أنه على جميع أفراد المجتمع التصدى للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى، وتعزيز دور المرأة فى المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التى تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.
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