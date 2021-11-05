جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب شرق التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتى اسفرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد 1140 مواطنا .





وأوضح محافظ قنا - فى بيان صادر اليوم الجمعة - أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على المواطنين فى 6 تخصصات طبية، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. ‏‪ ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه الى جانب ما قدمته القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة قامت أيضا بخدمات التوعية من خلال عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 85 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 1140 مواطنا فى قافلة طبية بقنا ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.