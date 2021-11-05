جامعة كفر الشيخ تشارك فى الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، مشاركة الجامعة فى الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية، تحت شعار "معا بالعلم والعمل"، والذى ستنطلق فعالياته غدا السبت باحتفالية كبرى فى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.





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