التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التعيينات جاءت على النحو التالى: تعيين الدكتور محمود السعيد محمود عبدالرحمن، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح محمد عبدالسلام، عميدًا لكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
وتضمنت القرارات تعيين الدكتور خالد عبدالغفار إبراهيم قاضى، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، والدكتور عمرو محمد سامى عبدالكريم، عميدًا لكلية فنون جميلة جامعة حلوان، والدكتور محمود حامد محمد صالح، عميدًا لكلية تربية فنية جامعة حلوان، والدكتور وليد محمد كمال الدين السروجى، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان، والدكتورة سماح عبدالرحمن محمد إسماعيل، عميدًا لكلية سياحة وفنادق جامعة المنيا.
كذلك تقرر تعيين الدكتور محمد زيدان عبدالحميد محمود، عميدًا لكلية تربية نوعية جامعة المنوفية، والدكتورة أمل أحمد خليل مرسى، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد، والدكتور سامى محمد أحمد غنيمى، عميدًا لكلية التجارة جامعة بنها، والدكتور السيد على إبراهيم حسن، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها، والدكتور علاء الدين حسين مصطفى، عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة مدينة السادات.
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