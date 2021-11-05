/659855/بالصور-ستاد-القاهرة-يتزين-لإستقبال-قمة-الأهلي-والزمالك-اليوم

يلتقي اليوم قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج أجواء ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق القمة 123 بين الأهلي والزمالك:

ويشهد ملعب القاهرة الدولي على لقاء اليوم، والتي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات والمواجهات للمرة الـ 123، والتي تصير وتحرك كل محبي كرة القدم من مختلف البلاد.

ويواصل استاد القارة الدولي على إحتصان التاريخ على ملعبه، من كافة الفرق المصرية وبالأخص مع لقاء قمة الكرة المصرية، بين الأهلي والزمالك. وقبل انطلاقة القمة الـ 123 بين النادي الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز يستعرض دوت الخليج أجواء ملعب اللقاء بين الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة. يعتبر ستاد القاهرة الدولي هو الأول من نوعه ذو المعايير الأوليمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقع في منطقة مدينة نصر شمال شرق القاهرة.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

ويدخل الفريقين اليوم وهما متساويان في رصيد النقاط، ولكن النادي الأهلي يتقدم في المركز الثاني بفارق الأهداف، في حين يأتي الزمالك خلفه في المركز الثالث بفارق هدف.

طاقم حكام مباراة القمة 123:

محمد عادل حكما للساحة

أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان

أمين عمر حكما رابعا

أحمد الغندور حكما للفيديو

عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو

سامي هلهل مساعدا احتياطيا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري