مغادرة اتوبيس الزمالك چراچ ستاد القاهرة والعودة للفندق «صور»

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وصل أتوبيس نادي الزمالك إلى ستاد القاهرة منذ قليل، وذلك قبل مباراة الأهلي المرتقبة مساء اليوم في تمام الثامنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورصدت كاميرات موقع دوت الخليج، مغادرة أتوبيس نادي الزمالك وذلك بعد الوصول إلى جراج ستاد القاهرة منذ قليل.

وعاد أتوبيس نادي الزمالك إلى فندق إقامة الفريق بدون معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الأمر.

القمة 123.. مكافأت ضخمة للاعبي الزمالك في حالة الفوز على الأهلي

رصدت اللجنة المؤقته التي تدير نادي الزمالك، مكافأت ضخمة للاعبي الفريق في حالة تحقيق الفوز بمباراة اليوم أمام النادي الأهلي بستاد القاهرة في الثامنة مساءاً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن اللجنة رصدت مكافأة 250 ألف جنية لكل لاعب في حالك الفوز بمباراة القمة أمام الأهلي، ويأتي ذلك القرار من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم قبل تلك المباراة الهامة.

ومن أهم غيابات اليوم، عن الزمالك يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم امام للإيقاف وأيمن حفني إستبعاد فني، بينما يغيب عن الأهلي وليد سليمان للاصابة ومحمودكهربا للاستبعاد الفني.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.