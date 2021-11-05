/659853/مدير-معهد-القلب-السابق-يهاجم-إبراهيم-عيسى-أنت-مدعي-الحداثة-والتحديث

هاجم مدير معهد القلب السابق، الدكتور جمال شعبان، الكاتب الصحفي أبراهيم عيسى، لحديثه بشأن قراءة الصيدلي للقرآن الكريم بدلًا من الدراسة.

دوت الخليج

الدكتور جمال شعبان يهاجم الكاتب الصحفي أبراهيم عيسى

وفى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قال الدكتور جمال شعبان موجهًا حديثه لـ إبراهيم عيسى:" وأنت مال أهلك.. الصيدلي يقرأ القرآن ولا انجييل ولا توراة، وقت ما يحب، أو مكان ما يحب دي حرية شخصية أيها التنويري ومدعي الحداثة والتحديث".

هذا وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد أطلق تصريحًا أثار الجدل أمس، حيث قال فى برنامج حديث القاهرة: التعليم العالي فى مصر يدار بعشوائية ولابد من ربط التخصصات بالدراسة التى تقدمها الجامعات".

حديث إبراهيم عيسى يثير الجدل

كما ألمح إلى أن هناك حالة من التخبط أيضًا فى منظومة التعليم، حيث أكد على أن وعي المجتمع لابد أن يكون فى مرحلة التعليم العالي، ولكن هذا لا يحدث فى مصر.

وقال:" لية أدخل على الأجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن، مفروض يقرأ مرجع الأدوية".