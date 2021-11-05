/659854/عمرو-الدسوقي-قمة-الزمالك-والأهلي-خارج-التوقعات-والأهم-مبادرة-لا-للتعصب

أكد عمرو الدسوقي، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك دائما تكون خارج التوقعات بسبب قوة المنافسة بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا يمكن توقع هذه المباراة وهي الأهم في بطولة الدوري، والجماهير تنتظر النتيجة والأداء بشق الأنفس".

وزاد "طموح كل فريق الفوز والبحث عن الفوز اليوم، وأتمنى أن تكون ممتعة للجماهير والأستوديو التحليلي".

وواصل "أتمنى أن تسود الروح الرياضية بعد نهاية المباراة ونرسي مبادرة "لا للتعصب" بشكل عملي على أرض الملعب، لأنه لابد من فائز وخاسر في هذه المباراة".

واختتم "من الصعب توقع نتيجة المباراة، ولا يمكن التكهن بالنتيجة هذا اليوم، وكل فريق يمتلك عناصر قوية للغاية".

القمة 123.. مكافأت ضخمة للاعبي الزمالك في حالة الفوز على الأهلي

رصدت اللجنة المؤقته التي تدير نادي الزمالك، مكافأت ضخمة للاعبي الفريق في حالة تحقيق الفوز بمباراة اليوم أمام النادي الأهلي بستاد القاهرة في الثامنة مساءاً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن اللجنة رصدت مكافأة 250 ألف جنية لكل لاعب في حالك الفوز بمباراة القمة أمام الأهلي، ويأتي ذلك القرار من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم قبل تلك المباراة الهامة.

ومن أهم غيابات اليوم، عن الزمالك يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم امام للإيقاف وأيمن حفني إستبعاد فني، بينما يغيب عن الأهلي وليد سليمان للاصابة ومحمودكهربا للاستبعاد الفني.

وتبث المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي كلا من الدولي المصري مدحت شلبي، على القناة الصوتيه الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة