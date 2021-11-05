حسني عبد ربه: الزمالك الأقرب للفوز في القمة.. وروح الأهلي تحسم المباريات الكبرى

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أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن مباراة القمة هذا الموسم خارج التوقعات، لأنها مختلفة وتأتي في بداية الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "في كل موسم كانت تأتي المباراة في نهاية كل دور وكانت لها طابع خاص، ولكن حاليا كل فريق تمكن أن يحقق الفوز في أول مبارتين هذا الموسم وسيكون ذلك هام خلال أحداث المباراة".

وواصل "الأهلي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية، ولكن الزمالك لديه إساقرار فني وهناك ثبات في التشكيل عكس الأهلي، الذي يلعب كل مباراة على حسب قوة المنافس".

وزاد "الزمالك فنيا في الوقت الحالي أعلى من الأهلي، ولكن روح المكسب أفضل لصالح النادي الأهلي ومتواجدة بشكل مستمر وهذا ه والفارق في المباراة".

وأكمل "لاعبي الزمالك ليس لديهم دوافع الفوز مثل الأهلي، وسيكون ذلك الفاصل خلال لقاء اليوم، وفي حال لعب الفارس الأبيض على روح الفوز، من الممكن أن يحققوا النصر".

واختتم "الأهلي دائما يلعب على الفوز والروح الكبيرة والعالية خلال المباريات متواجدة بشكل مستمر مع الدوافع، ولابد أن يتغلب لاعبي الزمالك في هذا الأمر لتحقيق الفوز".

عمرو الدسوقي: قمة الزمالك والأهلي خارج التوقعات.. والأهم مبادرة «لا للتعصب»

أكد عمرو الدسوقي، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك دائما تكون خارج التوقعات بسبب قوة المنافسة بين الفريقين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا يمكن توقع هذه المباراة وهي الأهم في بطولة الدوري، والجماهير تنتظر النتيجة والأداء بشق الأنفس".

وزاد "طموح كل فريق الفوز والبحث عن الفوز اليوم، وأتمنى أن تكون ممتعة للجماهير والأستوديو التحليلي".

وواصل "أتمنى أن تسود الروح الرياضية بعد نهاية المباراة ونرسي مبادرة "لا للتعصب" بشكل عملي على أرض الملعب، لأنه لابد من فائز وخاسر في هذه المباراة".

واختتم "من الصعب توقع نتيجة المباراة، ولا يمكن التكهن بالنتيجة هذا اليوم، وكل فريق يمتلك عناصر قوية للغاية".