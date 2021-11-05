هالة فاخر ولبلبة أبرز المشاركين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور للأدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ليكتمل بذلك النصاب القانوني للانتخابات.

دوت الخليج يرصد قائمة المشاركين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

لبلبة تقبل البطاقة الانتخابية

جاء على رأسهم النجمة الكبيرة هالة فاخر والفنانة لبلبة، التي حرصت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ حيث ارتدت الكمامة وقامت أثناء الإدلاء بصوتها بتقبيل البطاقة الانتخابية.

فيما حرص الفنان محمد علي رزق على دعم النادي الأهلي قبل مواجهته اليوم مع الزمالك حيث ارتدي تي شيرت الفريق؛ أثناء تواجده داخل نادي نقابة المهن التمثيلية للإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي.

بالإضافة إلى عفاف رشاد، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام وذلك الادلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

حضر أكثر من ٢٥٠ عضوًا خلال الساعات الاولي من اليوم ،للأدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ليكتمل بذلك النصاب القانوني للانتخابات.

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

هذا وقد بدأت منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها، دكتور أشرف زكي و بحضور المرشحين داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم

الجدير بالذكر، أنه يتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد منهم أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، والذين اختارهم أشرف زكي لجهودهم وعطائهم في خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة، ومن المقرر أن تنتهي الإنتخابات في تمام الساعة الخامسة مساءًا

عقوبة من يتخلف عن المشاركة في انتخابات النقابة

وكان أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا أنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التي تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

هالة فاخر تراهن على نجاح فيلم مهمة مش مهمة

على الصعيد الآخر، تراهن الفنانة هالة فاخر على نجاح الفيلم المصري السعودي الجديد «مهمة مش مهمة» ودورها في العمل الذي تعتبره بمثابة مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أنها تقدم خلال أحداثه دورًا كوميديًا بالدرجة الأولى ولكن بشكل مختلف عن أدوراها الفنية التي جسدتها من قبل، مشيرة إلى أن كل أبطال الفيلم بذلوا جهدًا كبيرًا ليخرج العمل بالشكل المطلوب، معربة عن أملها في أن يحظى الفيلم برضا واستحسان الجمهور والنقاد عند طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.