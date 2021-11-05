رسمياً.. تشافي هيرنانديز مديراً فنياً لبرشلونة

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تعاقد نادي برشلونة الاسباني مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز بشكل رسمي لتدريب الفريق، بعدما تم دفع الشرط الجزائي للسد القطري من جانب الفريق الكتالوني.

وأعلن السد عن دفع برشلونة الشرط الجزائي بقيمة 5 ملايين دولار ، من أجل الحصول على مدربهم وجمعت عدة جلسات مسئولي الفريقين حتى أتفقوا على رحيل تشافي من السد لتدريب برشلونة، بعدما ذهب وفد من إسبانيا للاتفاق على ذلك.

وتمسك الفريق القطري بالمدرب حتى أخر اللحظات، ولكنه تمت الموافقة على رحيله بناء على طلبه وبعد دفع الشرط الجزائي الكبير الذي وضعه السد بعقدة قبل التعاقد معه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورحل رونالد كومان عن برشلونة خلال الأيام الماضية بسبب الأداء السئ الذي قدمه مع الفريق، وتأخره في جدول ترتيب الدوري الإسباني كل هذا عجل برحيل المدرب الهولندى.

وقدم السد شكر لتشافي من خلال بيان كتبه على الصفحة الرسمية للنادي كالتالي:

السد لت تشافي هيرنانديز

"السد وافق على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. لقد اتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل. تشافي جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له التوفيق."

ويأتي تشافي المدير الفني للسد القطري على رأس الترشيحات لتدريب الفريق الكتالوني، حيث كان اللاعب الكبير قائداً لبرشلونة ويعد من أساطير النادي الاسباني، ويقدم حالياً مع السد القطري أداء جيد، مما جعل مسئولو برشلونة يفكرون بإسناد له تدريب الفريق.

تدريب تشافي لبرشلونة يعجل برحيل كارتيرون عن الزمالك

وإذا تعاقد برشلونة مع تشافي بشكل رسمي، قد يلجأ الفريق القطري للتعاقد مع كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، حيث يعد المدرب الفرنسي على رأس الترشيجات لتولي مهمة تدريب الفريق.

رحيل كارتيرون عن الزمالك

بجانب الحالة الغير مستقرة بين كارتيرون ومرتضى منصور حال عودته لرئاسة النادي مرة أخرى بعد حصولة على حكم بذلك، حيث رحل الفرنسي عن الزمالك المرة الأولى بسبب عدم راحته مع مرتضى منصور مما يعجل ذلك برحيله وموافقته على تدريب السد بالإضافة للمبلغ المالي الكبير الذي يقدمونه له.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام بستاد القاهرة، ويأمل الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على المارد الأحمر لإثبات تفوقه عليه والوصول للنقطة التاسعة من 3 مباريات.